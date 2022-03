Prozess in Kreuzlingen um tödlichen Streit mit Mieterin

per Mail teilen

Im thurgauischen Kreuzlingen hat am Mittwoch der Prozess gegen eine 55-jährige Frau begonnen, die ihre 62-jährige Mieterin erschossen und deren Leiche zerteilt haben soll.

Der Fall sorgte für Aufsehen am Bodensee: Im Oktober 2020 soll die Angeklagte in Bottighofen (Kanton Thurgau) ihre 62-jährige Mieterin erschossen, die Leiche danach zerteilt, in Säcke verpackt und im Müll entsorgt haben. Der Kopf des Opfers wurde einige Wochen später bei Mäharbeiten in einem Wald bei Egnach (Kanton Arbon) gefunden. Die Ermittlungen führten schließlich zu der 54-Jährigen. Sie gesteht die Tat noch im Winter 2020.

Prozessauftakt im Rathaus Kreuzlingen

Am Mittwoch hat in Kreuzlingen der Prozess gegen die 55-jährige mutmaßliche Täterin begonnen. Die Anklage wirft der Frau vorsätzliche Tötung und Störung der Totenruhe vor.

Das Medieninteresse zum Prozessauftakt war groß, aus Platzgründen verhandelt das Gericht im Kreuzlinger Rathaus. SWR Friedrike Fiehler

Angeklagte spricht vor Gericht von Notwehr

Vor Gericht ließ sich die Angeklagte am Mittwochvormittag zur Tat und zum Verhältnis mit der Mieterin befragen. Die Angeklagte beteuerte, sie habe aus Notwehr gehandelt. Ihre Mieterin habe sie von hinten angegriffen und gewürgt. Sie habe keine Luft mehr bekommen.

"Ich war in Panik, ich war erschrocken. In meinem Kopf waren tausend heiße Nadeln."

Zwischen den Frauen hatte es im Vorfeld der Tat immer wieder Streit gegeben, weil die 62-jährige Mieterin offenbar ihre Miete nicht gezahlt hatte. Die Streitigkeiten werden als Motiv für die Tat vermutet.

Plädoyer der Staatsanwaltschaft dauert über zwei Stunden

Die Staatsanwaltschaft ging am Mittwoch vor Gericht nicht davon aus, dass es einen Angriff durch das Opfer gegeben hat. Ein Gutachten belege, dass die Angeklagte der 62-Jährigen mindestens fünf Mal in den Rücken geschossen habe, während das Opfer bäuchlings auf dem Boden lag. Auch habe die Angeklagte die Tat in einem Video im Internet angekündigt.

"Es ist nicht ganz klar, was genau passiert ist. Es wird vermutlich auch nie ganz aufgedeckt, weil die Angeklagte ihre Aussagen immer wieder verändert."

Zudem habe die Angeklagte seit ihrer Festnahme widersprüchliche Angaben zum Tathergang und zum Motiv gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Auch am Mittwoch vor Gericht habe sie "eine neue Version erzählt", so der Staatsanwalt.

Urteil gefallen: 15 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft Thurgau forderte 18 Jahre Haft für die 55-Jährige. Das Urteil fiel am Freitag: Das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilte die Frau wegen vorsätzlicher Tötung und Störung des Totenfriedens zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie ihre Mieterin erschossen, den Leichnam zerteilt und in verschiedenen Abfallbehältern entsorgt hatte.