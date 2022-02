Am Amtsgericht Konstanz soll am Mittwoch ein Prozess gegen einen 20 Jahre alten Mann beginnen, unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. Dem Mann wird vorgeworfen, im August vergangenen Jahres in Überlingen einen Taxifahrer mit einem scharfen Gewehr bedroht zu haben. Der Mann soll die Herausgabe der Autoschlüssel gefordert haben und erheblich alkoholisiert gewesen sein. Dem Taxifahrer gelang es, den Angriff abzuwehren. Der 20-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.