Der Prozess gegen die mutmaßliche Islamistin Sarah O. aus Konstanz am Oberlandesgericht Düsseldorf dauert an. Die Beweisaufnahme sei aufwändiger als gedacht, so ein Sprecher.

Deswegen habe das Gericht nach 66 bereits absolvierten Verhandlungstagen 37 weitere bis Ende Mai angesetzt. Der Prozess dauert nun schon über ein Jahr und hätte eigentlich am Donnerstag zu Ende gehen sollen. Die Bundesanwaltschaft wirft Sarah O. die Mitgliedschaft bei der islamistischen Terrororganisation IS vor, dem sogenannten "Islamischen Staat", außerdem Menschenhandel und Freiheitsberaubung. Jesidinnen als Sklavinnen gehalten? 2013 soll sie sich - als damals 15-Jährige - dem IS angeschlossen haben und nach Syrien gegangen sein. Dort heiratete sie einen IS-Kämpfer, die beiden sollen drei Jesidinnen als Sklavinnen gehalten haben. Außerdem soll Sarah O. an der Waffe ausgebildet worden sein und Polizei- und Wachdienste übernommen haben. Nach der Abschiebung wurde Sarah O. verhaftet Als sich die militärische Lage 2017 zuspitzte, floh Sarah O. mit ihren drei Kindern in die Türkei. 2018 wurde sie nach Deutschland abgeschoben und am Düsseldorfer Flughafen sofort verhaftet. Der Prozess ist nicht öffentlich, da Sarah O. zur Tatzeit eine Jugendliche war. Neben Sarah O. sind auch ihre Schwiegereltern angeklagt. Sie sollen Zubehör für Waffen gekauft und dieses nach Syrien geschmuggelt haben.