per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Ravensburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen 26-jährigen Mann begonnen, der sich in Weingarten (Kreis Ravensburg) ein illegales Straßenrennen mit einem Bekannten geliefert haben soll. Als die beiden geblitzt wurden, waren sie laut Staatsanwaltschaft fast doppelt so schnell wie erlaubt. Im Ort gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer. Der 24-jährige Bekannte des jetzt Angeklagten wurde deshalb bereits vergangenen Oktober vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 4.200 Euro und 20 Monaten Führerscheinentzug verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat allerdings Berufung gegen das Urteil eingelegt, weil es ihr nicht hart genug war.