Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter beginnt

Am Landgericht Konstanz beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter. Er soll mehrere Brände in und um Markdorf im Bodenseekreis gelegt haben.

In Konstanz steht ab Donnerstag ein Mann vor Gericht, der bei Markdorf mehrere Brände gelegt haben soll. Drei Brände innerhalb einer Nacht gab es im Mai dieses Jahres bei Markdorf, alle kaum einen Kilometer voneinander entfernt. Für alle dieser Brände soll der 26-jährige Angeklagte verantwortlich sein. Pferde und Bienenvölker verenden In der Nacht im Mai stand zunächst ein Bauwagen eines Waldkindergartens in Flammen, dann brannten nacheinander zwei Scheunen nieder. In einer Scheune verendeten zwei Pferde und mehrere Bienenvölker. Außerdem wurden mehrere Oldtimer zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500.000 Euro. Spuren führen zu dem Verdächtigen Zu dem Angeklagten führten einer Gerichtssprecherin zufolge mehrere Spuren und Zeugenaussagen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind drei Tage angesetzt.

Sendung am Do. , 3.11.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg