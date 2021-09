Prozess gegen mutmaßlichen Beil-Mörder beginnt

Vor dem Landgericht Konstanz muss sich am Mittwoch ein 36-jähriger Mann unter anderem wegen Mordes verantworten. Er soll im Januar bei Hohenfels im Kreis Konstanz seinen früheren Chef mit einem Beil umgebracht und dessen Kinder schwer verletzt haben. Die Tat sorgte für großes Entsetzen im Ort. Laut Anklage überfiel der Angeklagte den 46-jährigen Familienvater an einem Samstagmittag in dessen Wohnhaus und tötete ihn durch zahlreiche Schläge mit einem Beil auf den Kopf. Auch den neun und 13 Jahre alten Söhnen des Opfers, die Zeugen der Tat wurden, soll der Angeklagte schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Die Kinder überlebten. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Habgier. Der Angeklagte soll es auf Geld abgesehen haben, das er im Haus vermutete. Im Prozess am Landgericht Konstanz sollen 38 Zeugen und vier Sachverständige gehört werden, es sind neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll Ende Oktober fallen.