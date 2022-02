Prozess gegen Klimaaktivistin nach Basilika-Besteigung in Weingarten

Klimaaktivisten sind vor der Bundestagswahl im September auf die Basilika Weingarten (Kreis Ravensburg) geklettert, um ein CDU-kritisches Banner aufzuhängen. Jetzt steht eine 19-Jährige vor Gericht.

Der Vorwurf vor dem Amtsgericht Ravensburg lautet: Hausfriedensbruch und Leitung einer unangemeldeten Versammlung. Die 19-jährige Klimaaktivistin war einen Tag vor der Bundestagswahl im September 2021 zusammen mit zwei weiteren Aktivisten auf die Basilika in Weingarten geklettert, um ein CDU-kritisches Banner aufzuhängen.

Banner lautet "CDU ist klimaschädlich"

Ursprünglich sollte das Banner ans Ulmer Münster, die Aktion flog im Vorfeld aber auf. Also kletterten die Aktivisten auf die vordere Fassade der Basilika und befestigten dort ihr Banner. Die Aufschrift: "CDU – unchristlich, unsozial, klimaschädlich". Die Aktivisten, die zuvor bereits in Ravensburg Bäume besetzt hatten, gaben an, sie wollten zeigen, dass CDU und CSU mit dem "C" in ihrem im Namen den christlichen Glauben verhöhnten. Deren Politik sei nicht christlich.

Das sei eine gefährliche und unpassende Aktion, urteilte hingegen die Kirchengemeinde St. Martin und erstattete Anzeige. Sieht das Amtsgericht in der Aktion eine unerlaubte Versammlung, die die 19-Jährige leitete, droht ihr eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.