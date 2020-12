per Mail teilen

Ein 18-jähriger Jugendlicher steht in Konstanz wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Betrugs vor Gericht. Er soll 40 Kälber im Internet bestellt und sich dann nicht um sie gekümmert haben.

Der damals 17-Jährige aus dem Kreis Konstanz hatte im November vergangenen Jahres über eine Kleinanzeige im Internet 40 Kälber aus Norddeutschland bestellt - für 1.500 Euro. Als die teils bereits geschwächten Tiere geliefert wurden, brachte er sie in einer Scheune in Konstanz-Dettingen unter, versorgte sie aber nicht. Die meisten Kälber verendeten oder mussten eingeschläfert werden. Der Fall hatte damals für Aufsehen weit über die Region hinaus gesorgt.

Der Jugendliche muss sich wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Er ist auch wegen Betrugs angeklagt, weil er den vereinbarten Preis für die Kälber nicht bezahlt hat. Sein Motiv ist nicht bekannt. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht ist nicht öffentlich.

Weitere Beteiligte bereits verurteilt

Der Viehhändler, der Spediteur und der Fahrer des Transporters wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. Der Viehändler beispielsweise hatte die Kälber bereits wahrnehmbar geschwächt und krank auf den Transport geschickt. So formulierte es das Gutachten einer Tierärztin, auf das sich das Gericht in seinem Urteil bezog. Die Tiere seien nicht transportfähig gewesen, die zehnstündige Fahrt an den Bodensee habe ihr Leiden nur verschlimmert.

In diesem Stall in Konstanz-Dettingen hatte der Jugendliche die Kälber untergebracht. privat (Archivbild)

Der Viehhändler hatte vor Gericht angegeben, der damals 17-jährige Käufer habe ihn belogen. Er habe sich im Chat als 70-Jähriger ausgegeben und Fotos von einem modernen Stall geschickt.Tatsächlich entpuppte sich der Bestimmungsort als leerstehende Scheune ohne Stroh, Wasser, Milch oder Futter.

Welle der Solidarität für gerettete Kälber

Die geretteten Kälber wurden damals zwei Monate lang von Tierärzten so gut es ging aufgepäppelt. Doch trotz aller Mühe überlebten am Ende von 40 Kälbern nur elf. Es gab auch eine Welle der Solidarität von Tierschützern. Paten verpflichteten sich zu monatlichen Spenden für die Kälber - für das gesamte Leben der Tiere. Die elf geretteten Kälbchen leben nun auf einem Hof in Mengen im Kreis Sigmaringen.