Prozessauftakt: Oma mit Messer in Achberg getötet

Im Prozess am Landgericht in Ravensburg hat am Mittwoch ein 28-jähriger Mann ausgesagt, der seine Großmutter in Achberg (Kreis Ravensburg) mit einem Messer getötet haben soll.

Der 28-jährige Mann aus Achberg, der im April seine Großmutter mit einem großen Küchenmesser getötet haben soll, sagte am Mittwoch vor dem Landgericht Ravensburg aus. Die Anklage lautet auf Mord. Der 28-Jährige wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt - aber nicht von Justizbeamten, sondern von medizinischem Personal aus der Psychiatrie, in der er seit der Tat untergebracht ist. Der Mann machte zunächst einen zurückgenommenen Eindruck, beantwortete aber alle Fragen bereitwillig. Er sagte, er sei geistig verwirrt gewesen, als er seine Großmutter mit einem Küchenmesser im gemeinsamen Zuhause umgebracht habe. Angeklagter möglicherweise schuldunfähig Einem Gutachten zufolge leidet der 28-Jährige unter einer paranoiden Schizophrenie. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei der Tat um Mord mit dem Merkmal der Heimtücke. Der Beschuldigte sei schuldunfähig, aber er sei auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit, hieß es am ersten Prozesstag von der Staatsanwaltschaft. Als Zeugen im Prozess werden auch die Eltern des Angeklagten gehört. In der nächsten Woche wird der Prozess fortgesetzt. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt.