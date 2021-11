Angeklagter soll Singener Scheffelhalle in Brand gesetzt haben

per Mail teilen

Am Landgericht Konstanz muss sich ab Dienstag ein 37-jähriger Mann verantworten, der im vergangenen Jahr für den Brand der denkmalgeschützten Scheffelhalle verantwortlich sein soll.

Der Brand der Scheffelhalle sorgte vergangenes Jahr für großes Entsetzen in Singen. Am 16. November 2020 war die denkmalgeschützte Scheffelhalle vollkommen niedergebrannt. Dabei entstand ein Millionenschaden.

Die Scheffelhalle in Singen nach dem Brand (Archivbild) SWR Martin Hattenberger

Nach dem mutmaßlichen Täter wurde öffentlich gesucht, die Polizei veröffentlichte auch Videos einer Überwachungskamera. Auf die Schliche kamen ihm die Beamten erst Ende März dieses Jahres, als sich in Singen Brände von Papiertonnen häuften. Der Verdächtige soll nach seiner Festnahme zugegeben haben, diese gelegt zu haben. Er habe auch das Feuer gelegt, das zum Brand der Scheffelhalle geführt habe.

Gericht setzt drei Verhandlungstage an

Dem Angeklagten werden Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Ursprünglich hätte der Scheffelhallen-Prozess bereits vor einem Monat beginnen sollen, er musste aber wegen der Verhinderung eines Verfahrensbeteiligten verschoben werden. Insgesamt sind drei Verhandlungstage angesetzt, an denen vier Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden sollen. Das Urteil wird am 19. November erwartet.

Die Scheffelhalle wurde 1925 gebaut, ihr Name geht auf den Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel zurück, der immer wieder zu Gast in Singen war. In der Halle fanden bis zuletzt u.a. viele Fasnacht-Veranstaltungen statt. Platz hatten etwa 1.500 Besucher. Derzeit wird die Brandruine abgebrochen. Die Arbeiten liefen nach Plan, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR. Der Abriss werde rund 350.000 Euro kosten.