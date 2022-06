Klimafreundlich Wohnen auf 42 Quadratmetern: In Biberach entsteht derzeit ein Prototyp für ein nachhaltiges Tiny House. Es soll künftig in einer Tiny House Siedlung in Burgrieden (Kreis Biberach) stehen.

Das kleine, freistehende Häuschen soll nach Angaben des Planungsbüros nur eine Grundfläche von 25 Quadratmetern haben. Es bietet verteilt auf zwei Stockwerke eine Wohnfläche von 42 Quadratmetern und wird ausschließlich aus nachhaltigen und recyclebaren Materialien wie Holz gebaut. Kosten soll das kleine Haus etwa 130.000 Euro. Es kann, wenn seine Besitzer den Wohnort wechseln, mit umziehen. Geheizt wird mit Photovoltaik. Baulücken und kleine Grundstücke könnten mit diesem Haus bebaut werden. Der Prototyp entsteht derzeit in Biberach, er soll dann in Burgrieden (Kreis Biberach) in der geplanten Tiny House Siedlung aufgestellt werden. Genehmigungsverfahren für Tiny House Siedlung läuft Nach den bisherigen Plänen sollen dort künftig bis zu 35 Tiny Houses auf einer zehntausend Quadratmeter großen Fläche stehen. Es wäre Deutschlands größte Minihaus-Siedlung. Laut der Gemeinde laufen für die Siedlung noch die Genehmigungsverfahren. Der Projektleiter gab sich gegenüber dem SWR optimistisch, dass die Siedlung bis Ende des Jahres stehen könnte. Braucht wenig Platz: Ein Tiny House in Markdorf (Bodenseekreis). SWR Tina Löschner