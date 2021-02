In Radolfzell (Kreis Konstanz) haben etwa 350 Beschäftigte des Pumpenherstellers Allweiler an einer Kundgebung gegen einen geplanten Stellenabbau teilgenommen. Diese Zahl gab die IG Metall bekannt.

Die Stimmung sei kämpferisch gewesen, so eine Sprecherin der Gewerkschaft IG Metall. Die Corona-Regeln mit Abstand und Masken seien eingehalten worden. Insgesamt hätten die Beschäftigten trotz Regenwetters ein starkes Zeichen gegen den geplanten Stellenabbau gesetzt. Viele Beschäftigte hätten Angst davor, dass der Standort immer weiter schrumpfe.

Schon in der Vergangenheit Stellenabbau

Im November hatte die Geschäftsführung angekündigt, rund 25 Stellen abzubauen. Betroffen sind die Bereiche Vertrieb und IT. Laut Gewerkschaft sollen Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Bereits in der Vergangenheit hatte es bei Allweiler immer wieder Entlassungen gegeben. Wie es nun bei dem Pumpenhersteller in Radolfzell weitergeht, ist unklar. Die Geschäftsführung von Allweiler sagte dem SWR, sollten Stellen gestrichen werden, strebe man sozialverträgliche Lösungen an. Der Standort Radolfzell sei von strategischer Bedeutung für den Konzern und solle langfristig erhalten bleiben. Allweiler gehört seit 2017 zum US-Konzern Circor.