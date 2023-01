Protest von Klimaschützern am Flughafen Altenrhein

per Mail teilen

Anlässlich des Weltwirtschaftsforums haben am Montag etwa ein Dutzend Klimaschützer am Flughafen Altenrhein im Kanton St. Gallen demonstriert. Am Flughafen landen auch Gäste des Forums.

Zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos haben am Montagvormittag Klimaschützer am Flughafen Altenrhein protestiert. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, sei der Flugbetrieb durch den Protest nicht eingeschränkt gewesen. Die Zufahrten zum Flughafen seien frei, Passagiere konnten das Gelände sicher betreten und auch verlassen. Die Polizei war mit mehreren Patrouillen vor Ort.

Staats-und Regierungschefs aus aller Welt kommen nach Davos

Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird an den Flughäfen Friedrichshafen und Altenrhein für Zusatzbetrieb sorgen. Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt werden in der Schweiz erwartet.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen rechne mit etwa 75 zusätzlichen Landungen wegen des Wirtschaftsforums, so eine Sprecherin auf Anfrage. Unklar sei, ob auch Bundeskanzler Olaf Scholz in einem dieser Flugzeuge sitzen werde.

200 Starts und Landungen an Flughafen Altenrhein erwartet

Die Flugzeuge kämen aus ganz Europa, Fernost, dem Mittleren Osten sowie Nordamerika. Auf dem kleinen Flughafen St. Gallen-Altenrhein würden bis kommenden Sonntag 200 Starts und Landungen erwartet, so ein Sprecher. An beiden Flughäfen rechne man mit keinen negativen Auswirkungen auf den regulären Flugbetrieb.

Erstes Weltwirtschaftsforum seit Beginn der Pandemie

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ist es das erste reguläre Weltwirtschaftsforum. 52 Staatschefs werden daran teilnehmen. Die Auswirkungen der Klimakrise, der Ukraine-Krieg sowie die stark gestiegene Inflation sind nur einige der Themen, die beim Wirtschaftsforum diskutiert werden sollen. Rund 3.000 Gäste werden in Davos erwartet.