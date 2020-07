Deutlich mehr Motorradfahrer als erwartet sind am Samstag zu Demonstrationen in verschiedenen Städten Baden-Württembergs gekommen. Sie protestierten gegen Motorrad-Fahrverbote zum Lärmschutz.

Tausende Biker gegen Fahrverbote Tausende Motorrad-Fahrerinnen und Motorrad-Fahrer haben an verschiedenen Orten im Land gegen mögliche Fahrverbote demonstriert. Allein am Bodensee nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 5.000 Biker an einer Protestfahrt teil.

Die Veranstalter zählten in Friedrichshafen nach eigenen Angaben schon vor dem Start der gemeinsamen Demo-Fahrt rund 5.000 Mitfahrer, erwartet hatten sie lediglich bis zu 1.000. Die Biker wollten mit dem Korso gegen eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm Flagge zeigen.

Aufgrund ihrer hohen Zahl mussten die Biker auf Anweisung der Polizei auch von der geplanten Route abweichen: Eigentlich wollten sie am Bodensee entlang nach Engen (Kreis Konstanz) fahren, wo eine kurze Kundgebung geplant war. Ein Teil der Strecke sollte nun aber etwas abseits vom Bodensee über die Autobahn führen.

Bundesweite Aktion der Gruppe "Biker for Freedom"

Organisiert wurde die Aktion unter anderem von der Gruppe "Biker for Freedom", die auch an zahlreichen weiteren Orten bundesweit zu Demonstrationen eingeladen hatte.

Auch in Stuttgart wurde demonstriert, es kamen nach Angaben der Polizei bis zu 8.000 Motorradfahrer. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Stuttgart: Die Biker protestieren gegen mögliche Fahrverbote wegen Lärmbelästigung SWR Thurit Kriener

Tausende Biker auch in Karlsruhe

In Karlsruhe kamen ebenfalls Tausende Motorradfahrer zusammen. Insgesamt waren es 5.000, erwartet wurden nur 500. Die Karlsruher Polizei wurden von anderen Dienststellen vorgewarnt, dass viele Motorräder auf dem Weg nach Karlsruhe seien. In Rheinstetten, kurz vor Karlsruhe, habe man 5.500 Biker gezählt. Mindestens 4.000 von ihnen sind weiter in die Innenstadt gefahren, um sich auf dem Karlsruher Schlossplatz zu versammeln. Am Schloss musste die Polizei kurzerhand eine Straße sperren, als Abstellplatz für die Motorräder.

5.000 Biker kamen nach Karlsruhe, zehn Mal mehr als erwartet SWR Dorothee Seinsoth

Bundesrat will Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen

Hintergrund der Proteste ist ein langer Streit über Motorradlärm. Die Bundesländer hatten sich Mitte Mai dafür eingesetzt, dass die Fahrzeuge weniger Lärm verursachen. So sollen die zulässigen Geräusch-Emissionen auf einen Wert begrenzt werden, der in etwa der Lautstärke eines vorbeifahrenden Lkw oder eines Rasenmähers entspricht. Der Bundesrat will zudem beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen.

Scheuer lehnt Verbote ab

Am Samstagabend lehnte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) weitere Verschärfungen und Verbote für Motorradfahrer ab. "Wir haben ausreichende, geltende Regeln", sagte Scheuer. "Die Biker zeigen bei den Protesten ihre Haltung gegen Verschärfungen und Verbote. Das ist auch meine Haltung. Ich werde die Beschlüsse des Bundesrates, also der Bundesländer, nicht umsetzen."

Mehr als 100 Kommunen wehren sich gegen Motorradlärm

Als besonders Lärm geplagt gelten in Baden-Württemberg vor allem die Schwäbische Alb, der Schwarzwald und Odenwald sowie die Löwensteiner Berge und die Bergstraße. Mehr als 100 Städte, Gemeinden und Landkreise haben sich aus Protest zur "Initiative Motorradlärm" zusammengeschlossen. Ihr Forderungskatalog umfasst geänderte Zulassungsregelungen für Motorräder, drastischere Strafen für Manipulationen an Motoren, Verkehrsverbote und stärkere Kontrollen.