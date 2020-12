"Maria 2.0" in Friedrichshafen - Demo für Gleichberechtigung in der Kirche

Vor Beginn der Herbstversammlung der deutschen Bischöfe sind am Sonntag in Baden-Württemberg Menschen auf die Straße gegangen - auch in Friedrichshafen (Bodenseekreis). Sie forderten Gleichberechtigung in der katholischen Kirche.