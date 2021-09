Geschäftsleitung empfiehlt Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf zu schließen

Die Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) könnten geschlossen werden. Das schlägt die Geschäftsführung der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen vor.

Das Konzept eines Beratungsunternehmens sieht vor, dass die komplette stationäre Versorgung der bisher drei Klinik-Standorte im Kreis Sigmaringen künftig im Krankenhaus in Sigmaringen gebündelt wird. So soll die Gefäßchirurgie vom Standort Pfullendorf nach Sigmaringen verlagert und das Angebot durch eine geriatrische Station erweitert werden. In Pfullendorf und Bad Saulgau sollen lediglich die Notarztstützpunkte erhalten bleiben.

Landrätin will zweite Meinung einholen

Ein Weiterbetrieb der beiden Krankenhäuser sei auf Dauer nicht finanzierbar, heißt es in dem Konzept. Bevor es zu den Schließungen kommt, müssen noch die Gesellschafter zustimmen, zu denen der Landkreis Sigmaringen gehört. Landrätin Stefanie Bürkle möchte vor der Entscheidung des Kreistages noch eine zweite Meinung durch Experten zu dem Konzept einholen.

Außerdem soll Bürgerinnen und Bürger des Landkreises diesen Freitagabend bei einer Informationsveranstaltung in der Göge-Halle in Hohentengen das medizinische Zukunftskonzept vorgestellt werden.

Protest in Bad Saulgau

Die Beschäftigten der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf wurden am Montag bei einer Mitarbeiterversammlung über das Konzept informiert. Der "Förderverein Krankenhaus Bad Saulgau" hatte bereits vorher befürchtet, dass die Klinikleitung die SRH-Standorte Bad Saulgau und Pfullendorf schließen will. Rund 15 Mitglieder protestierten nach Vereinsangaben vor dem Krankenhausgebäude in Bad Saulgau dagegen.

Kampf für Wiederöffnung der Geburtshilfe in Bad Saulgau

Seit Wochen setzt sich der Verein dafür ein, dass die geschlossene Geburtshilfestation in Bad Saulgau wieder geöffnet wird. Die Klinikleitung habe dies auch zugesagt, sobald es genügend Hebammen gebe, so die Sprecherin. Wenn jetzt aber das Krankenhaus dicht gemacht werden solle, dann sei die Geschäftsführung unehrlich, so der Vorwurf.