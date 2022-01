Projekt der Caritas gegen Hass und Hetze im Netz

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben sucht Jugendgruppen für ihr Projekt "DemoCRAZY". Ziel ist es, Jugendliche zu überzeugen, in Sozialen Medien respektvoll und fair aufzutreten. Außerdem sollen sie lernen, wie sie mit Hass und Hetze im Internet umgehen können. Die Caritas in Ravensburg wendet sich deshalb an Schulen, Jugendtreffs und Jugendhilfe-Einrichtungen. Pro Gruppe geht es um acht Workshop-Termine von je drei Stunden – online oder, falls möglich, in Präsenz. Es gebe aber auch verkürzte Formate, so die Caritas. Sechs Jugendliche aus dem Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu nehmen diesen Monat bereits online an solch einem Workshop teil.