Die Heimattage Baden-Württemberg 2023 finden in Biberach statt. Erster Höhepunkt sind die Baden-Württemberg-Tage mit einem dreitägigen Stadtfest vom 5. bis 7. Mai.

"HALLO LÄND" ist das Motto der drei Baden-Württemberg-Tage im Rahmen der Heimattage in Biberach. Geplant sind mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Kultur und Genuss. Der Eintritt ist überall frei.

Musikalisches Programm für die ganze Familie

Das Wochenende bietet laut Ankündigung ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Musikalisch wird es unter anderem bei der Showbühne auf dem Gigelberg. Dort spielen am Freitag Jugendbands, am Samstag die SWR Big-Band mit Max Mutzke und am Sonntag gibt es dort den ganzen Tag über ein buntes Familienprogramm, etwa mit Comedy von Suchtpotenzial und Musik von der SWR1 Band. Der Biberacher Musikfrühling sorge an über 15 Standorten in der Innenstadt für Musik, Tanz, Unterhaltung und kulinarische Angebote, so die Ankündigung.

Auch in der Innenstadt ist einiges los. Bei der Gewerbe- und Leitstungsschau präsentieren sich Aussteller aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Markt und Verkaufsoffener Sonntag laden zum Bummeln ein. Außerdem gibt es eine Blaulichtmeile mit Vorführungen und Aktionen verschiedener Einsatzkräfte aus der Region.

Die Heimattage Baden-Württemberg

Die Heimattage Baden-Württemberg sind eine Veranstaltungsreihe, die seit 1978 jedes Jahr von einer anderen Kommune oder einem Zusammenschluss von Kommunen im Land ausgerichtet wird. Durch den jährlichen Wechsel wird immer eine andere Region mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Laut Innenministerium sollen die Heimattage das Verständnis für Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl stärken.