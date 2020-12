per Mail teilen

In Radolfzell startet der Probebetrieb des sogenannten hebammengeleiteten Gesundheitszentrums "Radofine". Das Modellprojekt soll eine Lücke im Versorgungsangebot für werdende Eltern schließen. Zunächst bieten drei Hebammen Betreuung und Beratung vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Träger des Modellprojekts ist der Spitalfonds Radolfzell. Das Land beteiligt sich mit 100.000 Euro an der Finanzierung. Seit der Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus Radolfzell vor drei Jahren gab es in der Stadt keine Anlaufstelle für werdende Eltern.