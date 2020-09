Beim ersten bundesweiten Warntag seit der Wiedervereinigung ist am Donnerstag um 11 Uhr auch in der Region Bodensee-Oberschwaben Probealarm ausgelöst worden. Doch es heulten nur noch wenige Sirenen.

Getestet wurden am Warntag unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall, etwa über Sirenen. Doch diese heulen längst nicht mehr überall. Im Bodenseekreis etwa gibt es laut Landratsamt nur fünf Gemeinden, die überhaupt noch funktionierende Sirenen haben. In Tettnang beispielsweise gibt es noch sieben Sirenen, die nun händisch von Feuerwehrleuten eingeschaltet werden sollen.

Sirenentest in Isny erfolgreich

In Isny im Allgäu wurde am Vormittag die Sirene auf dem Rathausdach erstmals seit 1991 wieder genutzt. SWR-Reporter Wolfgang Wanner war dabei:

Warnapp statt Sirenen

Auch in Singen (Kreis Konstanz) und in Lindau sollte der Sirenenalarm ertönen. Die noch existierenden Sirenen in Friedrichshafen funktionieren laut Stadt gar nicht mehr. Hier setzt man wie in anderen Städten im Notfall mittlerweile auf mobile Lautsprecheranlagen. Auch im Rundfunk und im Fernsehen wurde über den Probealarm informiert, zum Beispiel im SWR.