Die Preisverleihung der Biberacher Filmfestspiele am Sonntag findet anders als geplant online statt. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei eine Präsenz-Veranstaltung rein rechtlich am Sonntag zwar noch möglich. Angesichts der steigenden Corona-Infektionen würde es ein falsches Signal aussenden. Die Preisverleihung werde am Sonntag ab 19 Uhr übertragen. Es sei dennoch richtig gewesen, die Biberacher Filmfestspiele als Präsenz-Festival stattfinden zu lassen.