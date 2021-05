per Mail teilen

Die Altenhilfe Konstanz will mit verschiedenen Projekten die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Stadt stärken. Für ein Pilotprojekt wurde der Stadtteil Paradies ausgewählt. Den Auftakt macht eine Postkartenaktion: Die Stadtteilbewohner können ihren Nachbarn auf einer eigens dafür gestalteten Postkarte einen Gruß schreiben. Die Karten liegen ab Montag an verschiedenen Orten im Stadtteil aus.