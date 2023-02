In Biberach wird es ab März keine zentrale Post mehr geben. Mit der Schließung der Postbankfiliale in der Freiburger Straße Ende Februar ziehen sich auch Post und DHL zurück.

Ab März wird es in der Stadt Biberach keine Hauptpostfiliale mehr geben. Eine zentrale Hauptpost wie früher sei nicht mehr nötig, so ein Post-Sprecher gegenüber dem SWR. Post und DHL setzen in Biberach künftig auf ihr so genanntes Partner-Filial-Modell. Postdienstleistungen in der Innenstadt gebe es dann noch im Supermarkt am Bahnhof sowie in einem Copyshop in der Fußgängerzone. Die Biberacher Postkunden seien damit gut versorgt, so der Postsprecher weiter.

Man habe die Suche nach einem geeigneten Standort für eine zentrale Hauptpost aktiv unterstützt, so Biberachs Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Die aufgezeigten Optionen seien jedoch nicht zum Zuge gekommen.

"Ein Wirtschaftsstandort wie Biberach benötigt nach städtischem Verständnis eine zentral gelegene, mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbare Postfiliale."

Dienstleistungen der Post am Bahnhof zentral erreichbar

Für Post-Dienstleistungen sei vor allem die Lage des Supermarktes am Bahnhof ideal, so Kuhlmann. Die Post prüfe, ob diese Filialstelle noch erweitert werden kann. In der Regel würden für Partner-Filialen Standorte gewählt, wo Dinge des täglichen Lebens erledigt werden, heißt es von der Post.

Die Öffnungszeiten der Poststellen

Die Filiale am Bahnhof hat laut Post von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Poststelle in der Radgasse im Kopierstudio hat von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Postbank schließt Ende Februar

Dass die Biberacher Postbank- und Postfiliale Ende Februar schließen wird, hatte die Deutsche Bank/Postbank der Biberacher Stadtverwaltung im Dezember mitgeteilt. Die Container sollen ab Ende Februar rückgebaut werden, teilte die Biberacher Stadtverwaltung damals mit. Die Deutsche Bank hatte sie nach dem Abriss der alten Post in Bahnhofsnähe als Provisorium mit befristeter Genehmigung aufgestellt.