Mehr Besucher bei Weihnachtsmärkten

Die Veranstalter sind mit dem bisherigen Verlauf der Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben zufrieden. Zu einigen Märkten kommen mehr Besucher als vor der Pandemie.

Veranstalterinnen und Veranstalter der Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben ziehen eine positive Zwischenbilanz. Vor allem an den Wochenenden seien die Weihnachtsmärkte bisher sehr gut besucht gewesen, teilten sie auf SWR-Anfrage mit.

Besucherzuwachs bei den Weihnachtsmärkten in Konstanz und Lindau

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt ist laut Veranstalter Frank Schuhwerk in diesem Jahr so gut besucht wie lange nicht mehr. Vor der Corona-Pandemie kam durchschnittlich eine halbe Million Menschen. In diesem Jahr werde diese Zahl wahrscheinlich übertroffen. Die meisten Händlerinnen und Händler seien mit dem Geschäft sehr zufrieden und auch das Wetter habe gepasst. "Wir hatten an den meisten Tagen perfektes Weihnachtsmarkt-Wetter und wenig Regen", so Schuhwerk.

Die Lindauer Hafenweihnacht verzeichnet laut Stadt in diesem Jahr wohl auch einen Besucherzuwachs im Vergleich zu 2019. Genaue Zahlen könne man allerdings noch nicht nennen. Auch der Umsatz der Händlerinnen und Händler sei mindestens genauso hoch wie beim letzten Weihnachtsmarkt vor der Pandemie im Jahr 2019.

Vielen haben Weihnachtsmärkte während der Pandemie vermisst

Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen laufe sehr gut und sei vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden gut besucht, heißt es von der Stadt. "Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Besucherinnen und Besucher sind positiv gestimmt und die Händler freuen sich, endlich wieder auf dem Weihnachtsmarkt zu sein", so Cathrin Batzner, die für die Bodensee-Weihnacht verantwortlich ist. Die Stadt Biberach zeigt sich mit ihrem Christkindles-Markt ebenfalls zufrieden. Der Markt sei sehr gut besucht gewesen.

"Man spürte, dass die Menschen einen großen Nachholbedarf hatten und sich freuten, wieder eine geliebte Tradition leben zu dürfen."

Wann enden die Weihnachtsmärkte in der Region?

Der Biberacher Christkindles-Markt ist bereits am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. In Lindau endet der Weihnachtsmarkt am 18. Dezember. Die Märkte in Friedrichshafen und Konstanz haben bis 22. Dezember geöffnet.