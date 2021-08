per Mail teilen

Nach einem Besuch im Ravensburger Club "Kantine" am vergangenen Samstag ist ein Gast positiv auf Corona getestet worden ist. Das teilte das Landratsamt Ravensburg mit. Einige Gäste und Beschäftigte müssen deshalb in Quarantäne.

Zu dem in Frage kommenden Zeitpunkt am Samstagabend hielten sich laut Landratsamt rund 400 Menschen im Club auf. Wer von diesen weder geimpft noch genesen ist, muss 14 Tage in Quarantäne. Wie viele das sind, ist noch unklar. Sie werden vom Gesundheitsamt kontaktiert.

Symptome nach dem Clubbesuch

Der positiv getestete Besucher habe angegeben, seit Montag Symptome zu haben und hätte deshalb einen Test gemacht, sagte Clubbetreiber René Minner dem SWR. Er hoffe nun, dass bei den Nachtestungen keine weiteren Fälle aufträten. Unabhängig vom Impfstatus müssten sich auch rund zehn seiner Beschäftigten testen lassen, wenn sie dieses Wochenende wieder im Club arbeiten wollten.