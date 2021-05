Am Abend des Pfingstsonntags haben sich in und um Singen (Kreis Konstanz) Teilnehmer der sogenannten Poser- und Tuningszene getroffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden rund 300 Fahrzeuge und 700 Personen aus der Region sowie der Schweiz gezählt, darunter auch Schaulustige. Teilweise sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Ein starkes Aufgebot an Beamten löste die Ansammlungen sukzessive auf. Die Polizei sucht außerdem Zeugen für ein mutmaßliches illegales Autorennen am Sonntagnachmittag auf der A81 und der B33 neu. Die drei Teilnehmenden bremsten unter anderem nebeneinander fahrend abrupt stark ab, um dann parallel wieder massiv zu beschleunigen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte reger Verkehr.