Ravensburg bekommt Pop-up-Fußgängerzone

In Ravensburg wird am Samstag eine "Fußgängerzone auf Zeit" eröffnet. Die Stadt sperrt eine zentrale Straße für den Autoverkehr. Davon sollen Einzelhandel und Gastronomie profitieren.

Die sogenannte "Pop-up-Fußgängerzone" ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem die Stadt Ravensburg eigenen Angaben zufolge den Corona-geplagten Händlern und Gastronomen wieder auf die Beine helfen will. Dafür bleibt ein Teil der Eisenbahnstraße, die vom Bahnhof zum zentralen Marienplatz führt, bis voraussichtlich 18. August allein Fußgängern vorbehalten.

Neue Sitzmöbel und Grünelemente sowie regelmäßige Aktionen von Händlern und Gastronomen sollen die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich der Altstadt steigern, erklärten dazu die Stadt und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg als Projektträger.

Straßenfest lockt mit besonderen Angeboten

Eröffnet wird die neue Fußgängerzone am Samstag mit einem Straßenfest. Dabei machen Händler und Gastronomen unter dem Motto "summer groove" von 11 bis 22 Uhr ganz unterschiedliche Angebote: Unter anderem lockt ein Friseursalon mit einer kostenlosen Make-Up Beratung, ein Modegeschäft mit Rabattaktionen, in einem Café gibt es Live-Musik. Ähnliche Aktionen und vor allem Live-Auftritte von Musikerinnen und Musikern sollen in der Fußgängerzone in den kommenden zwei Monaten immer wieder stattfinden.

Autoverkehr wird umgeleitet

Autofahrer müssen während der Sperrung des Straßenabschnitts eine Umleitung in Kauf nehmen, zudem ändern sich Einbahnstraßenregelungen im Umfeld der neuen Fußgängerzone. Die Anlieferung von Waren in der Straße sei nach Angaben der Stadt aber innerhalb der dafür üblichen Zeiten weiterhin möglich.