Hubert Wörner wird neuer Polizeipräsident

Neuer Konstanzer Polizeipräsident wird der bisherige Vizepräsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Hubert Wörner. Er tritt sein Amt am 1. Februar an. Der bisherige Polizeipräsident von Konstanz, Gerold Sigg, wurde am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet. Laut Mitteilung hatte Sigg im Laufe seiner Karriere mehrere Spitzenämter bei der Landespolizei Baden-Württemberg inne, unter anderem als Leiter der damaligen Polizeidirektion Rottweil. Seit 1. Januar 2020 war Sigg Präsident des neustrukturierten Polizeipräsidiums Konstanz.