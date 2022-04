Eine Schusswaffe und mutmaßliche Drogengeschäfte haben am Ostermontag in Konstanz zu einem Großeinsatz von Spezialkräften der Polizei und weiteren Beamten der Schutz- und Grenzpolizei gesorgt. Drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sowie eine 17 Jahre alte Jugendliche seien festgenommen worden. In einer Mitteilung der Polizei heißt es: "Hintergrund war eine Erpressungs- und Bedrohungslage zum Nachteil eines 19 Jahre alten Opfers in der Nacht zuvor." Weitere Details würden aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt gegeben.