Vor dem Corona-Abstrichzentrum in Singen (Kreis Konstanz) hat es am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben. Rund 100 Menschen wollten sich vor Ort testen lassen, doch nicht alle kamen dran. Grund seien organisatorische Probleme gewesen, hieß es von den Verantwortlichen. Zudem hätte der testende Arzt das Zentrum wegen eines Anschlusstermins pünktlich schließen müssen. Laut Polizei sei es deswegen zu Wortgefechten unter Wartenden gekommen. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass sich die Abläufe in Singen schnell normalisieren.

Anlaufschwierigkeiten auch im Testzentrum Konstanz

Auch im Testzentrum in Konstanz hatte es vergangene Woche einige Anlaufschwierigkeiten gegeben, diese seien behoben. Dort wurden bisher knapp 600 Abstriche gemacht, zwei davon waren positiv.