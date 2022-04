per Mail teilen

Die Polizei warnt vor betrügerischen Briefen einer falschen Rechtsanwaltskanzlei aus München. Mehrere Einwohner in Stockach und Bodman-Ludwigshafen im Kreis Konstanz hätten Post erhalten, in der sie zu einer Zahlung von mehreren hundert Euro an eine angebliche "Euro Lotto Zentrale" aufgefordert wurden. Es gebe aber weder die Lotto-Gesellschaft noch die Kanzlei, teilt die Polizei mit.