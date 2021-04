Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Fluchtfahrt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte in mehreren Streifenfahrzeugen versucht, einen 28-jährigen Autofahrer zu verfolgen, der am Mittwochabend mit hoher Geschwindigkeit in Friedrichshafen unterwegs war. Er entkam ihnen in Zogenweiler im Kreis Ravensburg, wurde aber zuvor erkannt. Bei der Verfolgungsjagd wurden zwei Streifenwagen beschädigt, einer prallte auf ein Reh, der andere streifte ein Verkehrsschild.