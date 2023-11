Zum Gedenken an die Reichspogromnacht gibt es Donnerstagabend auch in der Region Bodensee-Oberschwaben mehrere Veranstaltungen. Wegen der Eskalation im Nahostkonflikt zeigt die Polizei verstärkt Präsenz.

Mit verschiedenen Veranstaltungen wollen am Donnerstagabend Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Gräueltaten der Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht vor 85 Jahren erinnern. Gegenüber den Vorjahren wird die Polizei dabei verstärkt Präsenz zeigen. Grund sei die Eskalation im Nahostkonflikt, so ein Sprecher vom Polizeipräsidium Ravensburg. Großaufgebote der Polizei werde es nicht geben, aber man werde die Veranstaltungen überwachen.

Friedensgebet und Mahnwachen

Bei den Veranstaltungen wird an die antisemitischen Ausschreitungen am 9. November 1938 erinnert und der Opfer gedacht. So im evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen: Unter dem Motto "Nie wieder - ist jetzt" spielen neben den Vorfällen vor 85 Jahren auch das Massaker der Hamas in Israel eine Rolle sowie antisemitische Strömungen in Deutschland. Dasselbe gilt für ein ökumenisches Friedensgebet auf dem Löwenplatz in Weingarten (Kreis Ravensburg). In Konstanz sind Mahnwachen an den Stolpersteinen der Stadt geplant. Und auch auf dem jüdischen Friedhof in Laupheim gibt es im Rahmen der Schalomtage eine Gedenkveranstaltung mit einer Lichterprozession. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.

Reichspogromnacht war gelenkte Gewaltmaßnahme gegen Juden

Die Reichspogromnacht und die Tage darauf gelten in der Geschichtswissenschaft als der Übergang von der Diskriminierung deutscher Juden ab 1933 hin zu ihrer systematischen Vertreibung und Unterdrückung. Bei den Novemberpogromen hatten die Nazis und ihre Gefolgsleute über 1.400 Synagogen geplündert und zerstört sowie Juden verschleppt, inhaftiert und ermordet.