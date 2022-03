Radmuttern gelöst: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Leutkirch im Allgäu sucht nach einem Unbekannten, der am geparkten Auto einer Frau die Radmuttern gelockert haben soll. Die 36-Jährige habe die lockeren Muttern vergangenen Mittwoch Mittag bemerkt, als sie mit ihrem Auto losfuhr, so die Polizei, und habe daraufhin Anzeige erstattet. Die Frau gehe davon aus, dass die Muttern zwischen 7 und 13 Uhr an allen vier Reifen gelöst wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls.