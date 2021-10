per Mail teilen

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Wochenende in einer Ravensburger Diskothek einen Besucher krankenhausreif geschlagen haben sollen. In der Nacht auf Sonntag sollen sie dem Mann auf der Tanzfläche mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor hatten sie ihn bedroht. Außerdem sollen die Männer andere Besucher angepöbelt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.