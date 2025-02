Ein Sattelzug mit gravierenden Mängeln ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 30 bei Biberach/Riß gestoppt worden. Das ist nicht der einzige Fall in jüngster Zeit in Oberschwaben.

Ein "völlig desolater Sattelzug", so die Polizei, ist auf der Bundesstraße 30 bei Biberach gestoppt worden. Die Verkehrspolizei hatte am Donnerstag auf einem Parkplatz zwischen Biberach Jordanei und Biberach Nord eine Kontrollstelle eingerichtet. Ihren Angaben zufolge hatte der bulgarische Sattelzug, den sie kontrollierten, gravierende Mängel. Nicht verkehrssicher: Rahmen des Lkw-Aufliegers mehrfach gebrochen Am Auflieger sei der Rahmen an mehreren Stellen gebrochen gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Auch befanden sich mehrere faustgroße Löcher im Aufbau. Die Zugmaschine habe zudem teilweise defekte Beleuchtung gehabt. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Das bestätigte ein hinzugezogener Sachverständiger. Er bescheinigte außerdem mangelhafte Bremsen und Reifen. Die Fahrt des Sattelzugs war damit beendet, er darf erst nach einer Reparatur weiterfahren. Da der aus Bulgarien stammende 63-jährige Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er sofort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Auch muss er für die Kosten des Gutachters aufkommen. Ebenfalls stillgelegt: Völlig überladener Holztransporter Einen Tag zuvor hatte die Polizei einen Holztransporter bei Eberhardzell im Kreis Biberach gestoppt. Einer Streife war aufgefallen, dass er überladen schien. Beim Wiegen stellte sich heraus: Der Sattelzug mit Fichtenholzstämmen hatte gut elf Tonnen zu viel geladen. Dem 56-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, er muss mit einem Bußgeld von mindestens 285 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.