Polizei stoppt Geisterfahrer

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 81 bei Singen (Kreis Konstanz) einen Geisterfahrer gestoppt. Zuvor hatten mehrere Autofahrer gemeldet, auf der A98 zwischen Stockach und Autobahnkreuz Hegau sei ein Pkw-Lenker auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Es gab trotz der mehr als 15 Kilometer langen Fahrt auf zwei Autobahnen in falscher Richtung laut Polizei keine Unfälle, in einem Fall hätte es allerdings beinahe einen Zusammenstoß gegeben. Gegenüber der Polizei gab der Falschfahrer an, er sei von Überlingen kommend bei Stockach auf die A98 gefahren und habe irgendwann aufblendende Fahrzeuge bemerkt. Dem 52-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.