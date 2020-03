Gaststätten und Frisöre zu, keine Treffen von mehr als drei Menschen im öffentlichen Raum: In der Region Bodensee-Oberschwaben kontrolliert die Polizei, ob die neuverordneten Massnahmen der Landesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingehalten werden. Seit dem Morgen sind die Beamten verstärkt im Einsatz, fahren Streife. Und müssen feststellen, dass offenbar noch immer nicht alle Menschen den Ernst der Lage begriffen haben. Das sagte ein Sprecher der Polizei Konstanz auf SWR-Anfrage. Den ganzen Vormittag schon registrierten die Beamten Verstösse gegen die Verordnungen. Der Ladeninhaber, der sein Geschäft geöffnet hat oder Menschen, die in grösseren Gruppen ihren To-Go-Kaffee trinken. Die meisten behaupteten, noch nichts von der Verordnung gehört zu haben, so der Polizeisprecher. In Konstanz ignorierten Bürger die geschlossenen Tore des Wertstoffhofs – und stellten ihren Abfall einfach davor ab. Nicht nur die Polizei, auch Bürgermeister und Landräte appellieren nochmals eindringlich an alle: Bleibt zuhause!