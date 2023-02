Ermittler schnappen mutmaßlichen Schockanruf-Betrüger

Welle von Schockanrufen in Region Bodensee-Oberschwaben

In Konstanz haben Ermittler nach einem sogenannten Schockanruf einen 25-jährigen Mann festgenommen. Laut Polizei gab es in der vergangenen Woche in der Region eine Welle von Schockanrufen.

Nach vielen sogenannten Schockanrufen in der Region Bodensee-Oberschwaben haben Ermittler am Donnerstag in Konstanz einen mutmaßlichen Täter dieser Telefonbetrugsmasche festgenommen. Eine laut Polizei knapp 60-Jährige aus Konstanz durchschaute den Betrugsversuch, als sie von einem angeblichen Staatsanwalt angerufen wurde. Allerdings ging die Frau zum Schein zunächst auf die Forderungen des Betrügers ein, verständigte dann parallel die "echte" Polizei. In Konstanz-Wollmatingen schlugen die eingesetzten Beamten dann zu und konnten einen 25-jährigen Mann bei einer fingierten Geldübergabe vorläufig festnehmen. Weil gegen den Mann wegen ähnlicher Delikte schon ein Haftbefehl vorlag, wurde er ins Gefängnis gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen mögliche Hintermänner. Bankmitarbeiterin im Raum Kressbronn bewahrt Seniorin vor Geldverlust Im Bereich Kressbronn (Bodenseekreis) verhinderte laut Polizei ebenfalls am Donnerstag eine aufmerksame Bankmitarbeiterin, dass eine 81-Jährige eine fünfstellige Summe für eine inszenierte Geldübergabe abhob. Die Seniorin hatte der Geschichte der Schockanruf-Betrüger Glauben geschenkt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall hatte und nun eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe erforderlich sei. Die Bankmitarbeiterin aber schöpfte Verdacht und konnte die alte Dame von ihrem Ansinnen abbringen. In Weingarten hatten die Betrüger Erfolg In Weingarten (Kreis Ravensburg) erbeuteten Unbekannte bei einer 88-Jährigen mithilfe der Schockanruf-Masche Bargeld und Münzen. Die Täter gaukelten der Seniorin am Telefon ebenfalls am Donnerstag vor, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Nur durch das Leisten einer Kaution könne sie befreit werden. "Welle" von Schockanrufen am Bodensee und in Oberschwaben Von einer "Welle" sogenannter Schockanrufe am Donnerstag berichtete die Polizei. Dabei gaukeln die Betrüger beim Anruf den meist älteren Menschen vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und nun, zur Vermeidung einer Haftstrafe, eine hohe Kautionszahlung fällig sei. Bei den Anrufen geben die Telefonbetrüger vor, von der Staatsanwaltschaft zu sein, der Polizei, von einer Anwaltskanzlei oder von einer ähnlichen Institution. Die Betrüger und Betrügerinnen nutzen den Schock der Opfer über die vermeintlich schlimme Nachricht aus, um sie zu manipulieren.