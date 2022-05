Telefonbetrug: Polizei schult Beschäftigte von Banken

Das Polizeipräsidium Ravensburg will weiter vorbeugend gegen Telefonbetrüger vorgehen. Das Polizeipräsidium verschickt künftig Warnschreiben per E-Mail an Banken, wenn sich Telefonbetrugsfälle in der Region häufen. Außerdem sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken durch kostenlose Schulungen der Polizei für die Maschen der Telefonbetrüger sensibilisiert werden. So könnten Auszahlungen von größeren Geldbeträgen hinterfragt und die Weitergabe an Betrüger verhindert werden, teilte das Polizeipräsidium mit. Vor allem ältere Menschen werden laut Polizei immer wieder Opfer von Telefonbetrügern. Diese rufen an, geben sich etwa als Verwandter oder Polizist aus und fordern hohe Geldbeträge. Erst am Freitag wurde ein Fall bekannt, bei dem eine 73-Jährige aus Singen (Kreis Konstanz) auf diese Weise um eine vierstellige Summe betrogen wurde.