Die Polizei in Weingarten hat in der Nacht auf Donnerstag rund 90 jungen Männern und Frauen auf dem Basilikavorplatz einen Platzverweis erteilt. Sie hätten dort gefeiert, sich aber nicht an die Corona-Abstandsregeln gehalten, so die Polizei. Sie räumte den Platz vor der Barockkirche. Widerstand habe es keinen gegeben. Gerufen wurde die Polizei von Anwohnern, die sich über den Lärm der Männer und Frauen beschwert hatten. Ob ihnen ein Bußgeld droht, muss das Ordnungsamt Weingarten entscheiden.