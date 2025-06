Weil in Friedrichshafen besonders viele Fahrradunfälle passieren, startet die Polizei neue Aktionen. Neben Polizei-Streifen auf Fahrrädern stellen sie neonfarbene Fahrräder auf.



Sie sind ab jetzt selbst auf Fahrrädern in und um Friedrichshafen unterwegs: die Polizisten der Abteilung Prävention. Sie sprechen Radfahrende an und wollen beispielsweise davon überzeugen, einen Helm zu tragen und sich sichtbar anzuziehen.

Bunte Fahrräder an Uferpromenade sollen schockieren

Die Fahrräder sind nicht zu übersehen und sollen Passanten schockieren. Quietschbunt und verbogen lehnen sie an der Uferpromenade in Friedrichshafen am Geländer. Die Räder waren im vergangenen Jahr ebenfalls in der Öffentlichkeit angebracht worden.

Fahrradfahrer können sich vor Unfällen schützen

Derzeit kommt es in Friedrichshafen zu mehr Unfälle im Vergleich zu anderen Orten, sagt der Leiter des örtlichen Polizeireviers, Nicolas Riether. "Wir haben hier 2024 mehr als 200 Unfälle mit Fahrradfahrern gehabt. Da müssen wir was tun".

Die Polizisten Karl-Heinz Koß und Holger Beutel sind auf den Straßen in Friedrichshafen unterwegs, um Radler davon zu überzeugen, einen Helm und gut sichtbare Kleidung zu tragen. SWR Steffen Mierisch

In diesem Jahr werden Fahrradfahrer auch direkt auf fehlende Helme oder nicht verkehrssichere Fahrräder angesprochen. Karl-Heinz Koß und Holger Beutel vom Referat Prävention zum Beispiel machen darauf aufmerksam, wie viel sicherer Fahrradfahrer mit der entsprechenden Kleidung sind.

Helle Kleidung und das Tragen eines Helmes sollte selbstverständlich sein.

In Friedrichshafen sollen nicht mehr so viele Unfälle passieren

Durch Prävention, aber auch Kontrollen sollen die Fahrradfahrer auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden. Das solle zu einem Umdenken im Verhalten führen. Riether hofft, dass dadurch in Zukunft die Unfälle im Bereich seines Reviers weniger werden.