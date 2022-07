Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen in Vorarlberg hat die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann habe fünf Raubüberfälle zwischen März und Juni auf Tankstellen in Hard, Bregenz, Hörbranz und Bürs gestanden. Bei den Taten war er maskiert und mit einer Pistole bewaffnet. Das Geld habe er nach eigenen Angaben für Glücksspiel und Drogen ausgegeben, so die Polizei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.