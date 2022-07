Polizei nimmt entwichene Strafgefangene fest

per Mail teilen

In Stuttgart hat die Polizei am Donnerstag zwei entwichene Strafgefangene festgenommen, die zuvor aus dem Zentrum für Psychiatrie Ravensburg-Weissenau geflüchtet waren. Wie das ZfP dem SWR bestätigte, waren die beiden psychisch kranken Rechtsbrecher am Mittwochabend von einem genehmigten Ausgang auf dem Gelände nicht zurückgekehrt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren waren laut Polizei seit 2021 im ZfP-Weissenau untergebracht. Der 27-Jährige soll demnach einer Freundin schwere Verletzungen zugefügt haben, der 25-Jährige soll versucht haben, seinen Bruder zu töten.