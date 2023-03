Die Polizei hat im Allgäu einen mutmaßlichen Dieb dank Handyortung erwischt. Das Handy war einer Frau gestohlen worden, die es lokalisierte. Es war nicht das einzige Diebesgut.

In Aitrach (Kreis Ravensburg) ist einem mutmaßlichen Dieb ein gestohlenes Smartphone zum Verhängnis geworden. Nach eigenen Angaben ortete eine Frau ihr Handy, nachdem es ihr in einem Zug in Richtung Augsburg gestohlen worden war. Sie machte es in Aitrach ausfindig und benachrichtigte daraufhin die Polizei. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Diebstähle begangen haben.

Smartphone nicht das einzige Diebesgut in der Nacht

Fast zeitgleich zur gemeldeten Handyortung gingen laut Polizei weitere Notrufe aus Aitrach ein. Zwei Betroffene gaben an, ein Unbekannter sei in ihr Haus eingedrungen und habe unter anderem ein E-Bike gestohlen. In einem anderen Haus im Stadtgebiet von Aitrach sei zudem eine Geldbörse gestohlen worden. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und nahm den Mann mit dem gestohlenen Fahrrad auf einem Radweg bei Aitrach fest.

Die Beamten stellten dabei weiteres Diebesgut, darunter das Handy und mehrere Messer sicher. Dem 22-Jährigen werden auch Diebstähle im Raum Riedlingen und Bad Buchau (Kreis Biberach) vorgeworfen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.