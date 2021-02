Die Polizei hat in Weingarten (Kreis Ravensburg) am Samstagabend ein Treffen von 70 Personen aufgelöst. Laut Polizei trafen sich die meist jungen Menschen mit mindestens 35 Fahrzeugen in einem Gewerbegebiet. Die Teilnehmer verstießen gegen die Mindestabstandsregeln und seien der Anordnung den Ort zu verlassen, nicht nachgekommen, so die Polizei. Erst als weitere Polizisten anrückten, konnte die illegale Versammlung aufgelöst werden. Die Personen müssen nun mit einer Anzeige rechnen.