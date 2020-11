per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende zwei Corona-Parties aufgelöst. In Überlingen feierten mehrere Personen einen Geburtstag. Die Polizei wurde auf die Party aufmerksam, weil es eine Schlägerei mit zwei Verletzten gab. Gegen alle sechs Personen läuft nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. In Aichstetten im Kreis Ravensburg feierten sieben Personen eine Verlobungsfeier. Auch gegen sie laufen Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Eine Person machte zudem noch falsche Angaben zu seiner Person.