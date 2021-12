Die Polizei in Konstanz weist darauf hin, dass nicht angemeldete Demonstrationen ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht sind. Derzeit würden sich vielerorts Menschen in den Sozialen Medien zu sogenannten "Spaziergängen" verabreden, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Teilnahme an solch einer nicht genehmigten Versammlung könne eine Strafanzeige nach sich ziehen, so die Polizei.