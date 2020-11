Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Konstanz sind in der vergangenen Woche 460 Maskenverstöße festgestellt worden. In den meisten Fällen zeigten sich die Kontrollierten einsichtig und setzten die Maske nach Ermahnung auf, heißt es in einer Mitteilung. In fünf Fällen wurden die Verstöße an die Gesundheitsämter weitergegeben, diese leiten nun ein Bußgeldverfahren ein. Die Bundespolizei kontrolliert unter anderem an Grenzen, Flughäfen und an Bahnhöfen.