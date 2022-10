Polizei ermittelt wegen Bränden im Kreis Biberach

Nachdem am Wochenende womöglich mehrfach im Kreis Biberach Feuer gelegt wurde, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Traktoren, ein Auto und ein Stall wurden beschädigt.

Wegen mehreren Bränden am Wochenende im Kreis Biberach ermittelt die Polizei nun wegen einer möglichen Brandserie. In Ingoldingen zündete ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend auf einem Aussiedlerhof einen Traktor an. Er schlug dafür laut Polizei an dem Fahrzeug eine Scheibe ein und legte dann das Feuer. An einem wenige hundert Meter entfernten Stall habe der Täter ebenfalls gezündelt. Auch in Winterstettenstadt bei Ingoldingen kam es zu Sachbeschädigungen.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über die mögliche Brandstiftung:

Keine Verletzten bei den Bränden

Die Brände seien schnell entdeckt und gelöscht worden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Bereits in der Nacht zuvor sind in Winterstettenstadt zwei Traktoren und ein Auto durch Unbekannte beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.